"Проклятый" Крусибл снова собирает сильнейших: анонс чемпионата мира-2026 по снукеру

Все сильнейшие снукеристы собрались в Крусибле, чтобы определить чемпиона.

Крусибл

Театр в Шеффилде стал культовым местом для снукера. Чемпионат мира проходит в Крусибле с 1977 года, но будущее арены в планах World Snooker Tour было туманным. Главной проблемой был контракт, который истекал уже после турнира в этом году, а переговоры долго не давали результата. У руководителей снукера была идея перенести чемпионат на большую арену, или даже в другую страну (фигурировали в разговорах Китай и Саудовская Аравия).

24 марта появилась новость, что власти Шеффилда и руководители WST пришли к соглашению и продлили контракт до 2045 года с возможностью пролонгирования еще на пять лет. В соглашение входит обязательство властей города провести реконструкцию арены и увеличить вместимость на 500 зрителей. Именно из-за строительных работ чемпионат переедет из театра на период с 2028 по 2030 год, но пока не сообщалось, где именно будет проходить чемпионат мира в этот период.

Календарь, формат и призовые

Чемпионат начнется 18 апреля, а победитель определится 4 мая.

Формат турнира остается неизменным и победителем первого раунда станет снукерист, выигравший десять фреймов в матче. 1/8 финала и четвертьфинал пройдут в формате best of 25, в полуфинале игра продлится до семнадцати выигранных партий одним из игроков, а финал - до восемнадцати.

Призовой фонд будет распределен так:

Участники 1/16 финала - £20'000

Участники 1/8 финала - £30'000

Четвертьфиналисты - £50'000

Полуфиналисты - £100'000

Финалист - £200'000

Чемпион - £500'000

Автор лучшей серии - £15'000

Проклятие Крусибла

В прошлом году свой первый титул чемпиона мира выиграл Чжао Синьтун, а значит, в этом сезоне у него будет шанс разрушить проклятие Крусибла. Это проклятие состоит в том, что с 1977 года ни один снукерист, выигравший свой первый титул чемпиона мира, не смог его защитить в следующем сезоне. За этот период чемпионами мира становились 24 игрока, а у Стива Дэвиса есть своеобразный рекорд - он четырежды становился исполнителем проклятия и побеждал чемпиона мира.

Чжао Синьтун, только в сентябре 2024 года вернувшийся после дисквалификации за договорные матчи, проводил сезон в любителях, но на чемпионате мира смог пройти квалификацию, а затем стать чемпионом мира. Это только третий случай после Шона Мерфи в 2005 году и Терри Гриффитса в 1979 году, когда чемпионат выиграл снукерист из квалификации и первый случай, когда он формально находился в статусе любителя.

В этом году защиту титула Чжао Синьтун начнет с матча против Лиама Хайфилда, а в его половине сетки находятся Ронни О'Салливан, Нил Робертсон, Джон Хиггинс и Шон Мерфи. Каждый из этих игроков будет иметь примерно 50% на победу над Синьтуном. Чжао очень удачно выступил на турнирах серии Players, где выиграл три титула из трех, но это плохой знак для него, потому что это не проклятие, но очень редко на чемпионате мира удачно выступает побеждающий на Players игрок.

Шанс на защиту титула Чжао Синьтуном: 10%

Дебютанты

В этом году впервые сыграют в Крусибле четыре снукериста: Стэн Муди, Лиам Пуллен, Хэ Гуоцян и Антони Ковальски.

Лучшим по рейтингу из этой четверки является Стэн Муди, занимающий 40-е место в мировом рейтинге, также у него два четвертьфинала этого сезона. Но в первом матче у него сразу испытание Кайреном Уилсоном, который проводит неудачный сезон и шансы Стена не так плохи.

Также неплохие шансы будут у Лиама Пуллена, сыграющего с Крисом Уэйклином. А Хэ Гуоцян и Антони Ковальски получили в соперники Ронни О'Салливана и Марка Уильямса соответственно, поэтому у них шансов будет очень мало.

Сможет ли кто-нибудь из них пройти первый круг чемпионата мира неизвестно, но наблюдать за прогрессом молодых игроков всегда интересно.

Обо всех, всех, всех

Здесь обсудим фаворитов, а их очень много. Сезон прошел очень ровно и многие игроки смогли завоевать трофеи.

Класс-92. Ронни, Хиггинс и Уильямс - все претендуют на чемпионство. Чемпионат мира особенный для О'Салливана, ему остается одна победа для единоличного лидерства по титулам в Крусибле. Уильямс был в финале в прошлом году и может минимум повторить этот результат. Хиггинс - лучший игрок сезона из этой тройки, показывающий очень хороший снукер.

Джадд Трамп и Кайрен Уилсон. Этих игроков уже много лет рассматривают как пару, которая будет доминировать и будут основными соперниками друг другу. В этом сезоне Кайрен выглядит совсем слабо, а Трамп часто проваливается в конкретном матче, что мешало ему выигрывать трофеи больше года. Но на чемпионате мира они будут претендовать на самые высокие места.

Мерфи, Селби, Аллен. Мерфи и Селби провели сильную первую половину сезона, но немного сдали позиции во второй. Аллену нужно решать вопрос с рейтингом, потому что он под угрозой вылета из топ-16, поэтому мотивации у него будет достаточно.

Китайцы. Здесь выделять кого-то трудно, потому что каждый может выстрелить, кроме Чжао Синьтуна, над которым висит проклятие в этом году.

Прогноз на победителя: Джадд Трамп.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!