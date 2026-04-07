Ларков вылетел из квалификации на ЧМ по снукеру

Украинец уступил Россу Мюру.
Сегодня, 20:15       Автор: Андрей Безуглый
Михаил Ларков / wpbsa.com

Украинский снукерист Михаил Ларков не сумел пробиться на чемпионат мира.

В первом же круге квалификации украинец встретился со 111-м мировым рейтингом Россом Мюром.

Ларков взял первый два фрейма, однако потом Мюр устроил полный разгроми украинцу, доведя счет до 7:2.

Михаилу удалось оформить небольшой камбек, однако в итоге все равно уступил со счетом 10:5.

Также параллельно проводит свой матч Антон Казаков. А другой украинец Юлиан Бойко стартует сразу с 1/4 финала и проведет свой поедник 8 апреля против Вана Синьбо. 

ЧМ-2026. Квалификация. 1/8 финала

Росс Мюр - Михаил Ларков 10:5

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


