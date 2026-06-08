Манчестер Юнайтед может выкупить звезду Тоттенхэма

Манчестер Юнайтед следит за ситуацией вокруг Кристиана Ромеро, пишет Гастон Эдуль.

Напомним, что аргентинский защитник, по слухам, хочет покинуть Тоттенхэм.

На него претендуют ряд европейских грандов. Якобы Реал следит за защитником и Барселона, но каталонцы не готовы платить Тоттенхэму запрашиваемую сумму.

Ожидается, что Ромеро обойдется в 60-70 млн евро. Манчестер Юнайтед может удовлетворить желание "шпор", клуб хочет провести все трансферы быстро, чтобы дать тренерскому штабу больше времени на подготовку команды.

Ранее также сообщалось, что Челси продает своего вратаря.

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