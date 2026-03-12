Четыре команды хотят подписать чемпиона мира 2022

Кристиан Ромеро может сменить команду этим летом, им интересуются Реал, Манчестер Юнайтед, Арсенал и Интер.

Как пишет Fichajes, хотя Тоттенхэм продлил контракт со своим капитаном, они могут дать зеленый свет на переход защитника, ведь вылет из Премьер-лиги повлияет на баланс финансов.

Отмечается, что Манчестер Юнайтед и Арсенал стремятся подписать аргентинца, так как считают, что он сможет усилить линию обороны и стать лидером команды.

Тем временем Интер следит за ситуацией, но из-за интереса со стороны Реала они не спешат связываться с игроком, опасаясь проиграть в переговорных процессах.

К слову, Атлетик Бильбао принял решение касательно Нико Уильямса.

