iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Четыре команды хотят подписать чемпиона мира 2022

Интерес к капитану проявляют топ-клубы Европы.
Сегодня, 14:34       Автор: Валентина Чорноштан
Кристиан Ромеро / Getty Images
Кристиан Ромеро / Getty Images

Кристиан Ромеро может сменить команду этим летом, им интересуются Реал, Манчестер Юнайтед, Арсенал и Интер.

Как пишет Fichajes, хотя Тоттенхэм продлил контракт со своим капитаном, они могут дать зеленый свет на переход защитника, ведь вылет из Премьер-лиги повлияет на баланс финансов.

Отмечается, что Манчестер Юнайтед и Арсенал стремятся подписать аргентинца, так как считают, что он сможет усилить линию обороны и стать лидером команды.

Тем временем Интер следит за ситуацией, но из-за интереса со стороны Реала они не спешат связываться с игроком, опасаясь проиграть в переговорных процессах.

К слову, Атлетик Бильбао принял решение касательно Нико Уильямса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Арсенал Лондон Интер Милан Кристиан Ромеро ФК Манчестер Юнайтед

Статьи по теме

Атлетик Бильбао принял решения касательно Нико Уильямса Атлетик Бильбао принял решения касательно Нико Уильямса
Манчестер Юнайтед и Челси заинтересованы игроком сборной Украины Манчестер Юнайтед и Челси заинтересованы игроком сборной Украины
Реал повторяет уникальное достижение впервые с 2014 года Реал повторяет уникальное достижение впервые с 2014 года
Бразильская звезда стала лучшим ассистентом Реала Бразильская звезда стала лучшим ассистентом Реала

Видео

УАФ обнародовала записи переговоров арбитров в матчах Полесье - Динамо и Александрия - Шахтер
УАФ обнародовала записи переговоров арбитров в матчах Полесье - Динамо и Александрия - Шахтер

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: мужской спринт откроет восьмой этап Кубка мира в эстонском Отепяя
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Отепяя
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: Шахтёр поборется с Лехом в Лиге конференций, тем временем Рома и Астон Вилла сыграют в Лиге Европы
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Европа16:20
Соперник сборной Украины продлил контракт главного тренера
Теннис14:56
Джокович прервал легендарную серию
Европа14:34
Четыре команды хотят подписать чемпиона мира 2022
НБА14:00
Защитник Кливленда покорил рекорд Джордана
Формула 113:35
Четырехкратный чемпион мира передумал завершать карьеру
Лига конференций13:16
Лех - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Теннис12:45
Калинина преодолела стадию 1/8 финала турнира в Анталии
Теннис12:39
Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Анталье
Европа12:22
Атлетик Бильбао принял решения касательно Нико Уильямса
ММА11:53
Нганну возобновит карьеру и собирается провести бой против бывшего соперника Джошуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK