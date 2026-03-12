iSport.ua
Четырехкратный чемпион мира передумал завершать карьеру

Но признался, что не всегда получает удовольствие от гонок в Формуле-1.
Сегодня, 13:35       Автор: Валентина Чорноштан
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен в интервью PlanetF1 поделился своим взглядом на завершение карьеры.

"На самом деле я не хочу уходить. Конечно, я хотел бы, чтобы гоняться было чуть веселее. Но я также делаю много других интересных вещей".

Я не получаю особого удовольствия от управления болидом, но мне по-настоящему нравится работать с людьми в команде, в том числе из моторного подразделения. Это в каком-то смысле мозго… Я не могу материться, за это будет штраф в пять тысяч евро!

Так что нет, я не хочу уходить. Но я также надеюсь, что ситуация улучшится. Я провёл обсуждения с Формулой-1 и с ФИА. Думаю, мы вместе работаем над решением и, надеюсь, всё улучшится.

К слову, стали известны зоны использования активной аэродинамики на Гран-при Китая.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен

