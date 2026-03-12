Четырехкратный чемпион мира передумал завершать карьеру
Но признался, что не всегда получает удовольствие от гонок в Формуле-1.
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен в интервью PlanetF1 поделился своим взглядом на завершение карьеры.
"На самом деле я не хочу уходить. Конечно, я хотел бы, чтобы гоняться было чуть веселее. Но я также делаю много других интересных вещей".
Я не получаю особого удовольствия от управления болидом, но мне по-настоящему нравится работать с людьми в команде, в том числе из моторного подразделения. Это в каком-то смысле мозго… Я не могу материться, за это будет штраф в пять тысяч евро!
Так что нет, я не хочу уходить. Но я также надеюсь, что ситуация улучшится. Я провёл обсуждения с Формулой-1 и с ФИА. Думаю, мы вместе работаем над решением и, надеюсь, всё улучшится.
К слову, стали известны зоны использования активной аэродинамики на Гран-при Китая.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!