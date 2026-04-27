В паддоке ожидают завершения карьеры сразу трех пилотов

Сразу три чемпиона мира могут покинуть чемпионат.

Редактор итальянской версии Motorsport Роберто Кинкеро рассказал о слухах, которые ходят в паддоке.

В межсезонье не ожидается большого количества трансферов между командами. Однако составы могут серьезно измениться.

Ожидается, что свой последний сезон проводят Льюис Хэмилтон, Фернандо Алонсо и Макс Ферстаппен.

Нидерландец часто грозиться покинуть чемпионат, однако немногие верят, что он действительно уйдет. А вот Хэмилтон и Алонсо - совсем другое дело.

Также под вопросом будущее в Формуле-1 Франко Колапинто и Эстебана Окона. Для них результаты в текущем сезоне будут иметь колоссальное значение.

При этом серия не ждет и большого количества новичков. Скорее всего, вернется Юки Цунода, также чемпионат могут пополнить чемпион Формулы-2 Лео Форнароли и чемпион Формулы-3 Рафаэл Камара.

Ранее также сообщалось, что к чемпионату хочет присоединиться китайский автопроизводитель.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!