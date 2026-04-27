Китайский автопроизводитель ведет переговоры с Формулой-1

BYD готов стать мотористом или полноценным участником.
Сегодня, 16:18       Автор: Андрей Безуглый
Китайский производитель BYD подвтердил переговоры с Формулой-1.

Вице-президент компании Стелла Ли заявила, что находится в тесном контакте с президентом ФИА Стефано Доменикале.

BYD хочет присоединится к чемпионату как в роли моториста, так и потенциально новой командой.

Мы встретились с Стефано Доменикали в Шанхае. Мы всегда в тесном контакте.

Мне нравится Формула-1, потому что это страсть и культура. Люди мечтают попасть в Формулу-1.  Компания обсуждает возможность присоединения к чемпионату с целью проверить технологии на практике

