Ферстаппен-старший попал в серьезную аварию
Пилот и штурман избежали травм.
На Ралли Валонии произошел неприятный инцидент.
Машина Йоса Ферстаппена перевернулся в повороте и получил серьезные повреждения.
Тем не менее сам пилот и его штурман Яспер Вермюлен избежал травм.
Это был правый поворот, который нужно было проезжать на четвертой передаче. Было пыльно, лежал гравий. Думаю, я слишком быстро заехал в поворот, и в итоге машину понесло. Затем мы задели столб. Из-за удара автомобиль развернуло, и мы приземлились вверх колесами.
Главное, что мы с Яспером выбрались из машины невредимыми. Это был серьезный удар. Но машины очень безопасные – это вновь подтвердилось. Рад, что обошлось без последствий для нас
