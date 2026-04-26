Ферстаппен-старший попал в серьезную аварию

Пилот и штурман избежали травм.
Вчера, 22:05       Автор: Андрей Безуглый
Йос Ферстаппен / Getty Images

На Ралли Валонии произошел неприятный инцидент.

Машина Йоса Ферстаппена перевернулся в повороте и получил серьезные повреждения.

Тем не менее сам пилот и его штурман Яспер Вермюлен избежал травм.

Джерело: Rallye Sport

Это был правый поворот, который нужно было проезжать на четвертой передаче. Было пыльно, лежал гравий. Думаю, я слишком быстро заехал в поворот, и в итоге машину понесло. Затем мы задели столб. Из-за удара автомобиль развернуло, и мы приземлились вверх колесами.

Главное, что мы с Яспером выбрались из машины невредимыми. Это был серьезный удар. Но машины очень безопасные – это вновь подтвердилось. Рад, что обошлось без последствий для нас

Ранее также Макс Ферстаппен провел тесты в Сильверстоуне.

Яремчук оформил свой первый дубль за Лион

