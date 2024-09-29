Йос Ферстаппен - о "войне" ФИА с ругательствами: Самая нелепая вещь в моей жизни

Отец трехкратного чемпиона мира не в восторге от того, чем занимается автомобильная Федерация.

Недавно президент ФИА Мохаммед Бен Сулайем заявил, что Федерация требует от пилотов Формулы-1 снизить до минимума использование матерных слов во время прямого эфира.

Первой жертвой ФИА стал Макс Ферстаппен, который использовал слово "f*cked" по ходу пресс-конференции. Он был наказан общественными работами, после чего нидерландец устроил своего рода протест.

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В интервью для Motorsport, его отец Йос Ферстаппен выразил мнение насчет того, в каком направлении "воюет" ФИА.

"Я думаю, это самая нелепая вещь. Но мы также видим это в ралли", - сказал Ферстаппен-старший, указав на ралли WRC, где недавно на 30 тысяч евро был оштрафован Себастьен Ожье.

"Я не думаю, что ФИА хорошо справляется со своей работой. Но я не буду говорить слишком много об этом".

Ранее Макс Ферстаппен раскритиковал календарь Формулы-1 нынешнего сезона.

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