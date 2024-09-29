Феррари привезет в США "маленькое обновление", которое станет последним в сезоне

Оставшиеся шесть гонок итальянская команда будет проводить в болиде с небольшими изменениями.

Феррари привезет "маленький пакет обновлений" на следующий этап, который пройдет в Остине, сообщает Motorsport.

По словам руководителя Скудерии Фредерика Вассера, данное обновление станет для команды последним в нынешнем сезоне.

"Все мы знаем, что мы уже приступили к разработке болида следующего сезона, и стараемся сделать все возможное, чтобы на следующей (гонке) были небольшие обновления", — сказал Вассер.

"Я думаю, что для всех сейчас настанет момент для последних обновлений: так будет с нами, так будет, вероятно, и с другими командами".

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"В последних четырех, пяти или шести гонках ситуация была настолько напряженная, что если вы посмотрите на решетку, то она может стать более напряженной, и каждый момент может иметь значение".

Напомним, что Гран-при США состоится в Остине на трассе Америк 20 октября.

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