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Бинотто: У нас будет отставание от других производителей

Глава назвал проблемы, с которыми Ауди еще предстоит столкнуться.
Сегодня, 15:50
Маттиа Бинотто / Getty Images
Маттиа Бинотто / Getty Images

Глава проекта Ауди в Формуле-1 Маттиа Бинотто признал, что команда начнет с отставанием.

В частности, это касается производства двигателей, ведь им будут противостоять команды, у которых уже налажены все организационные процессы. К тому же оценить отставание можно будет только непосредственно на трассе.

"В последние дни и недели я много раз посещал базу в Нойберге. Работа над созданием двигателя идет хорошо, мы проводим много стендовых испытаний, в рамках тестов двигатель уже неоднократно преодолевал достаточно длинную дистанцию.

Как бы то ни было, Ауди предстоит многому научиться. Ведь нам предстоит соперничать с другими производителями, где организационный процесс уже давно был хорошо налажен. Опыт в данном вопросе весьма ценен и важен.

И я полагаю, что изначально у нас будет отставание от других производителей, которое Ауди нужно будет отыграть. Насколько велико будет это отставание – заранее сказать очень трудно.

Оценить это отставание мы сможем только в тот момент, когда новые машины выедут на трассу. Но до этого момента ждать еще больше года", - приводит слова Бинотто racingnews365.

Ранее также Ферстаппен раскритиковал календерь гонок Формулы-1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ауди Маттиа Бинотто

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