Ауди начала тесты нового двигателя

Ауди провела съёмочный день с болидом R26.

Как сообщает Formula Audi Hub, заезды, скорее всего, связаны с обкаткой нового двигателя по программе доработки силовых установок (ADUO).

Напомним, что из‑за того, что новички Формулы‑1 отстают от эталонного уровня на 4–6%, они получили дополнительные возможности для развития мотора и увеличенные лимиты на доработки.

Добавим, что в рамках ограничений команда могла проехать не более 15 км.

К слову, Ред Булл хочет сделать совладельцем команды своего пилота.

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