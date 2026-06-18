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Автоспорт

Ауди начала тесты нового двигателя

Делает ставку на ADUO.
Сегодня, 22:23       Автор: Валентина Чорноштан
Ауди / Getty Images
Ауди / Getty Images

Ауди провела съёмочный день с болидом R26.

Как сообщает Formula Audi Hub, заезды, скорее всего, связаны с обкаткой нового двигателя по программе доработки силовых установок (ADUO).

Напомним, что из‑за того, что новички Формулы‑1 отстают от эталонного уровня на 4–6%, они получили дополнительные возможности для развития мотора и увеличенные лимиты на доработки.

Добавим, что в рамках ограничений команда могла проехать не более 15 км.

К слову, Ред Булл хочет сделать совладельцем команды своего пилота.

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