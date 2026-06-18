Ред Булл хочет сделать совладельцем команды своего пилота

Готовы на всё, чтобы удержать Ферстаппена.

Ред Булл рассматривает вариант, при котором у Макса Ферстаппена будет доля в австрийской команде.

По данным F1 Oversteer, красные быки будут делать всё, чтобы сохранить нидерландского гонщика.

Еще один из вариантов это передача контрольного пакета акций команды четырёхкратному чемпиону.

Однако в этой идее есть загвоздка, ведь регламент ФИА может запретить осуществить это.

К слову, хочет подписать двукратного чемпиона Альпин мира.

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