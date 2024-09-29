Ферстаппен раскритиковал календарь Формулы-1

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен выступил с критикой календаря Формулы-1.

После октябрьской паузы команды проведут два тройника - три Гран-при подряд в Америках (Остин, Мексика и Бразилия), а затем три уик-энда подряд Лас-Вегас, Катар и Абу-Даби.

У многих в паддоке возникли вопросы, ведь командам предстоит решить сложнейшую проблему с логистикой между этапами в Вегасе и Катаре. А Макс публично выступил с критикой.

"Я всегда говорил, что этапов в календаре Ф-1 очень уж много. Но лично для меня это недовольство больше связано с необходимостью совершать много перелетов и разнице часовых поясов между этапами в Вегасе и Катаре.

Ты летишь практически на другой конец земного шара. Мне кажется, что в рамках тройника мы могли бы лучше справиться с этим планированием календаря. Я считаю, что в рамках тройника нужно ставить этапы, которые и территориально расположены рядом друг с другом. На мой взгляд, в этом было бы больше смысла.

Да, разумеется, также это зависит и от фактора продажи билетов и так далее. Но в конечном счете нам нужно прийти к какому-то компромиссу, сойдясь в середине, разве нет? Потому что перелет из Вегаса в Катар очень уж длинный. То, что из Катара мы едем в Абу-Даби – это нормально. Просто к концу сезона, когда вы все устали, когда люди вымотаны, в такой ситуации намного легче заболеть, например. И долгие перелеты в такой ситуации на пользу явно не идут", - цитирует Макса Motorsportweek.

Ранее также Хорнер заявил, что Гран-при Италии помогло команде.

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