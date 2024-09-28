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Хорнер: Катастрофа в Монце будет поворотным моментом в сезоне Ред Булл

Руководитель "быков" верит, что его команда вернет себе былую форму.
Вчера, 23:58
Кристиан Хорнер / Getty Images
Кристиан Хорнер / Getty Images

Гран-при Италии стал для Ред Булл одним из самых провальных в сезоне: Макс Ферстаппен финишировал шестым, а Серхио Перес - восьмым. При этом пилоты не могли бороться за более высокие позиции.

Руководитель австрийского коллектива Кристиан Хорнер считает, что эта катастрофа может помочь "быкам" перевернуть ход сезона-2024 обратно в свою пользу.

"Мы уже видели проблемы, но я думаю, что то, что на самом деле выявила Монца, возможно, было частью основной причины или помогло определить основную причину проблемы. Поэтому я рассматриваю Монцу как нижнюю точку, и мы начинаем от этого отталкиваться.", - приводит слова Хорнера Motorsport.

"Если учесть, где мы были пару недель назад, я думаю, что мы добились некоторого реального прогресса. У нас есть потенциал для развития, и мы поняли некоторые проблемы с машиной. Думаю, мы начинаем их решать".

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"В Баку мы были лучше, здесь (в Сингапуре) мы были лучше. Так что у нас на базе будет много бессонных ночей".

Ранее советник Ред Булл Гельмут Марко рассказал, в какой момент карьера Даниэля Риккардо пошла по нисходящей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Кристиан Хорнер Гран-при Италии

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