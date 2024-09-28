Суд США отклонил иск Хаас против бывшего руководителя команды

Теперь Гюнтер Штайнер будет ждать, как что произойдет с его собственным иском против американского коллектива Формулы-1.

Суд США отклонил иск о нарушении прав на товарный знак, возбужденный компанией Haas Automation против бывшего руководителя команды Формулы-1 Гюнтера Штайнера, сообщает Motorsport.

В мае материнская компания американской команды подала в суд на Штайнера за предполагаемое нарушение прав на товарный знак в его автобиографии "Surviving to Drive".

Компания утверждала, что 59-летний итальянец использовал бренд и товарные знаки Хаас в своей книге без ее разрешения или согласия.

Защита Штайнера утверждала, что использование логотипов Хаас подпадает под добросовестное использование и защищено Первой поправкой.

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Судья из Калифорнии постановил, что использование логотипов Хаас имело художественное отношение к книге и не вносило явного заблуждения — два критерия, по которым оценивается нарушение авторских прав в соответствии с так называемым законом Роджерса.

Иск о недобросовестной деловой практике по общему праву на уровне штата также был отклонен. Защита добивалась возмещения своих судебных издержек со стороны Haas Automation, но, поскольку жалоба Хаас была признана "объективно обоснованной", это ходатайство было отклонено.

Напомним, что Гюнтер Штайнер подал ответный иск на Хаас по поводу комиссионных и гонораров, которые, как он утверждает, его бывший работодатель должен ему за несколько лет работы. Это дело все еще продолжается.

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