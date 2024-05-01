Бывший руководитель Хаас подал в суд на команду Формулы 1

Бывший руководитель Хаас Гюнтер Штайнер подал в суд на американскую команду, сообщает Motorsport.

Итальянский специалист считает, что команда должна ему деньги, а также нарушает закон, используя его изображение.

В судебных документах, поданных в Мекленбурге, штат Северная Каролина, Штайнер утверждал, что Хаас не выплатил ему комиссионные, которые ему причитались в течение нескольких лет, что было нарушением заключенного с ним трудового договора.

Кроме того, он утверждает, что команда без его разрешения продолжает продавать товары с его именем и изображением, а также использовать его на своем официальном сайте.

Читай также: Формула 1 ужесточила правило фальстарта

В судебном документе говорится, что Хаас получил огромную выгоду от присутствия Штайнера в сериале Netflix: Drive to Survive, где он стал одним из самых популярных персонажей.

Напомним, что в январе этого года Хаас принял решение не продлевать контракт с Гюнтером Штайнером на сезон-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!