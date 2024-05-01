Бывший руководитель Хаас подал в суд на команду Формулы 1
Бывший руководитель Хаас Гюнтер Штайнер подал в суд на американскую команду, сообщает Motorsport.
Итальянский специалист считает, что команда должна ему деньги, а также нарушает закон, используя его изображение.
В судебных документах, поданных в Мекленбурге, штат Северная Каролина, Штайнер утверждал, что Хаас не выплатил ему комиссионные, которые ему причитались в течение нескольких лет, что было нарушением заключенного с ним трудового договора.
Кроме того, он утверждает, что команда без его разрешения продолжает продавать товары с его именем и изображением, а также использовать его на своем официальном сайте.
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В судебном документе говорится, что Хаас получил огромную выгоду от присутствия Штайнера в сериале Netflix: Drive to Survive, где он стал одним из самых популярных персонажей.
Напомним, что в январе этого года Хаас принял решение не продлевать контракт с Гюнтером Штайнером на сезон-2024.
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