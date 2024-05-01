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Автоспорт

Бывший руководитель Хаас подал в суд на команду Формулы 1

Гюнтер Штайнер хочет добиться справедливости.
Сегодня, 20:45
Гюнтер Штайнер / Getty Images
Гюнтер Штайнер / Getty Images

Бывший руководитель Хаас Гюнтер Штайнер подал в суд на американскую команду, сообщает Motorsport.

Итальянский специалист считает, что команда должна ему деньги, а также нарушает закон, используя его изображение.

В судебных документах, поданных в Мекленбурге, штат Северная Каролина, Штайнер утверждал, что Хаас не выплатил ему комиссионные, которые ему причитались в течение нескольких лет, что было нарушением заключенного с ним трудового договора.

Кроме того, он утверждает, что команда без его разрешения продолжает продавать товары с его именем и изображением, а также использовать его на своем официальном сайте.

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В судебном документе говорится, что Хаас получил огромную выгоду от присутствия Штайнера в сериале Netflix: Drive to Survive, где он стал одним из самых популярных персонажей.

Напомним, что в январе этого года Хаас принял решение не продлевать контракт с Гюнтером Штайнером на сезон-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хаас Гюнтер Штайнер

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