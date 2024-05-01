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Автоспорт

Формула 1 ужесточила правило фальстарта

Команды разъяснили вопрос, который их волновал.
Сегодня, 18:55
Гран-при Китая / Getty Images
Гран-при Китая / Getty Images

Во время уик-энда в Китае команды Формулы 1 обсуждали изменения в правилах, чтобы прояснить один из аспектов, вызывавший беспокойство.

Как сообщает Motorsport, после обсуждений спортивных директоров и руководителей команд на заседании Комиссии было решено, что правила фальстарта будут ужесточены.

Пересмотренная статья 48 Спортивного регламента Формулы 1 получила название "Фальстарт" и определяет, как теперь будут оцениваться нарушения правил.

Формулировка о том, что ранее заявленный скачок будет определяться показаниями транспондера, была удалена.

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Вместо этого в пересмотренном пункте 48.1 а) Спортивного регламента говорится, что нарушение будет считаться имевшим место, если будет установлено, что гонщик: "переместился после того, как зажглись четыре красных света и до того, как был подан стартовый сигнал, когда погасли все красные огни".

Напомним, что на этой неделе состоится Гран-при Майами. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех сессий гоночного уик-энда.

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