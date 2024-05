Один из самых успешных автоконструкторов в истории Формулы 1 покинет Ред Булл

Команда Формулы 1 Ред Булл всколыхнула мир автоспорта потрясающей новостью.

Как сообщает пресс-служба "быков", в начале 2025 года их покинет один из самых успешных конструкторов в истории Эдриан Ньюи.

Легендарный британец работал в команде, начиная с их второго сезона в Формуле 1 в 2006. Вместе с Ньюи Ред Булл шесть раз выигрывал кубок конструкторов, а их пилоты, а именно Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен семь раз становились чемпионами мира.

Последней разработкой Эдриана будет "очень ожидаемый" первый гиперкар в истории РБ под названием R17.

The Team announces that Chief Technical Officer Adrian Newey will leave the Red Bull Technology Group in the first quarter of 2025.



The engineering supremo will step back from Formula 1

design duties to focus on final development and delivery of Red Bull’s first hypercar, the… pic.twitter.com/FSSHqzieip