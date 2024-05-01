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Автоспорт

Один из самых успешных автоконструкторов в истории Формулы 1 покинет Ред Булл

Эдриан Ньюи уйдет с поста технического директора "быков" в начале 2025 года.
Сегодня, 14:10
Эдриан Ньюи / Getty Images
Эдриан Ньюи / Getty Images

Команда Формулы 1 Ред Булл всколыхнула мир автоспорта потрясающей новостью.

Как сообщает пресс-служба "быков", в начале 2025 года их покинет один из самых успешных конструкторов в истории Эдриан Ньюи.

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Легендарный британец работал в команде, начиная с их второго сезона в Формуле 1 в 2006. Вместе с Ньюи Ред Булл шесть раз выигрывал кубок конструкторов, а их пилоты, а именно Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен семь раз становились чемпионами мира.

Последней разработкой Эдриана будет "очень ожидаемый" первый гиперкар в истории РБ под названием R17.

Отметим, что Феррари, Ауди и Астон Мартин соревнуются за то, чтобы переманить британца к себе после его ухода.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 Ред Булл

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