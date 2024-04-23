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Хорнер: Вольффу стоит сосредоточиться на проблемах Мерседес, а не Ферстаппене

Руководителю Ред Булл не нравится, что его коллега не скрывает своего желания переманить трехкратного чемпиона мира.
Сегодня, 09:55
Кристиан Хорнер / Getty Images
Кристиан Хорнер / Getty Images

Мерседес рассматривает пилота Ред Булл Макса Ферстаппена в качестве главного претендента на место Льюиса Хэмилтона, который в 2025 году перейдет в Феррари.

Руководитель "серебряных стрел" Тото Вольфф уже несколько раз подтверждал, что его команда постарается переманить трехкратного чемпиона мира.

Эти постоянные комментарии не нравятся руководителю "быков" Кристиану Хорнеру, который посоветовал своему коллеге сосредоточиться на проблемах своей команды.

"Вы говорили об этом с Максом? Потому что, если говорить с Максом, то в конце концов дело не в бумажках. Мы знаем, что у него есть контракт до конца 2028 года", - цитирует британца Motorsport.

"Речь идет о том, как он чувствует себя в команде, какие у него отношения в команде и как он выступает. И я не думаю, что проблемы Тото – это его гонщики. Я думаю, что у него, вероятно, есть другие элементы, на которых ему нужно сосредоточиться, а не на недоступных пилотах".

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Ранее стало известно, что Формула 1 работает над организацией еще двух гоночных этапов в Азии.

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