iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Формула 1 раздумывает над изменением системы начисления очков

Количество пилотов, которые будут зарабатывать очки в гонке, может увеличиться.
Сегодня, 18:36
Гран-при Китая / Getty Images
Гран-при Китая / Getty Images

Структура начисления очков по итогам Гран-при в Формуле 1 может измениться.

Как сообщает Motorsport, на следующей неделе пройдет заседание комиссии в составе ФИА, руководства серии и команд.

Стороны будут обсуждать возможность изменения системы начисления очков. Предложенная идея заключается в том, чтобы баллы распределялись между 12 лучшими гонщиками, а не 10, как это происходит с 2010 года.

Предполагается, что это будет стимулировать борьбу в середине пелотона. По предложенной идее начисление за первые семь мест останется неизменным. Далее разница будет держаться в рамках одного балла.

По информации источника, новая система может быть внедрена уже в 2025 году.

Источник: Motorsport/motorsport.com

Читай также: Риккардо получил штраф на следующую гонку из-за инцидента во время Гран-при Китая

Увеличение количества предлагаемых очков произошло после некоторого лоббирования со стороны небольших команд, которые считают, что для них и Формулы 1 было бы лучше, если бы очки распределялись более широко.

После пяти первых гонок нынешнего сезона сразу три команды (Уильямс, Альпин, Заубер) до сих пор не набрали ни одного очка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Манчестер Юнайтед был близок к позору, но все же победил Ковентри и вышел в финал Кубка Англии Манчестер Юнайтед был близок к позору, но все же победил Ковентри и вышел в финал Кубка Англии
Динамо уверенно справилось с Полесьем, играя в большинстве Динамо уверенно справилось с Полесьем, играя в большинстве
Ман Юнайтед впервые с финальной игры Фергюсона потерял лидерство в три мяча Ман Юнайтед впервые с финальной игры Фергюсона потерял лидерство в три мяча
Миколенко получил средние оценки за игру с Ноттингемом Миколенко получил средние оценки за игру с Ноттингемом
Помочь журналистам

Видео

Гарсия трижды уложил Хэйни и одолел чемпиона: видео лучших моментов боя
Гарсия трижды уложил Хэйни и одолел чемпиона: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина первая ракетка Украины, Байндль и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: действующий чемпион потерпел поражение в первом раунде
просмотров

Последние новости

Европа20:29
Манчестер Юнайтед был близок к позору, но все же победил Ковентри и вышел в финал Кубка Англии
Европа20:05
Динамо уверенно справилось с Полесьем, играя в большинстве
Европа19:48
Ман Юнайтед впервые с финальной игры Фергюсона потерял лидерство в три мяча
Европа19:19
Миколенко получил средние оценки за игру с Ноттингемом
Европа19:02
Борнмут с Забарным проиграл Астон Вилле, ведя в счете по ходу матча
Европа18:42
Ветеран Челси высказался о своем будущем
Формула 118:36
Формула 1 раздумывает над изменением системы начисления очков
Украина18:11
УПЛ: Верес и Днепр-1 поделили очки, Александрия проиграла ЛНЗ, Динамо играет с Полесьем
НХЛ18:09
Легендарный хоккеист: Российские спортсмены ответственны за павших в Украине
Формула 118:01
Риккардо получил штраф на следующую гонку из-за инцидента во время Гран-при Китая
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK