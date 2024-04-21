Формула 1 раздумывает над изменением системы начисления очков

Количество пилотов, которые будут зарабатывать очки в гонке, может увеличиться.

Структура начисления очков по итогам Гран-при в Формуле 1 может измениться.

Как сообщает Motorsport, на следующей неделе пройдет заседание комиссии в составе ФИА, руководства серии и команд.

Стороны будут обсуждать возможность изменения системы начисления очков. Предложенная идея заключается в том, чтобы баллы распределялись между 12 лучшими гонщиками, а не 10, как это происходит с 2010 года.

Предполагается, что это будет стимулировать борьбу в середине пелотона. По предложенной идее начисление за первые семь мест останется неизменным. Далее разница будет держаться в рамках одного балла.

По информации источника, новая система может быть внедрена уже в 2025 году.

Источник: Motorsport/motorsport.com

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Увеличение количества предлагаемых очков произошло после некоторого лоббирования со стороны небольших команд, которые считают, что для них и Формулы 1 было бы лучше, если бы очки распределялись более широко.

После пяти первых гонок нынешнего сезона сразу три команды (Уильямс, Альпин, Заубер) до сих пор не набрали ни одного очка.

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