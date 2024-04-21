iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Риккардо получил штраф на следующую гонку из-за инцидента во время Гран-при Китая

Еще один удар по австралийцу, который из-за соперника не сумел завершить заезд.
Сегодня, 18:01
Даниэль Риккардо / Getty Images
Даниэль Риккардо / Getty Images

В воскресенье, 21 апреля, в Шанхае прошел Гран-при Китая, который завершился победой пилота Ред Булл Макса Ферстаппена.

Заезд не смогли завершить три гонщика, одним из которых оказался представитель РБ Даниэль Риккардо, которого во время рестарта вынес Лэнс Стролл из Астон Мартин.

Однако и сам "Медоед" отличился нарушением правил, за что постфактум получил штраф на следующую гонку.

Как сообщает официальный сайт Формулы 1, Риккардо потеряет три места на стартовой решетке во время следующего гоночного уик-энда. Так как в Майами снова пройдет спринт, штраф распространится именно на него.

Это стало следствием инцидента, когда Даниэль обошел Нико Хюлькенберга (Хаас), хотя в тот момент на трассе находилась машина безопасности.

После гонки стюарды поговорили с гонщиками и представителями команд, и рассмотрели доступные данные, после чего вынесли вердикт. Помимо потери мест Риккардо получил два штрафных балла в свою суперлицензию.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем всех гонок Формулы 1 сезона 2024 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Китая Даниэль Риккардо Гран-при Майами

Статьи по теме

Гран-при Китая: Ферстаппен стал победителем, Норрис и Перес - на подиуме Гран-при Китая: Ферстаппен стал победителем, Норрис и Перес - на подиуме
Ферстаппен одержал победу на Гран-при Китая Ферстаппен одержал победу на Гран-при Китая
МакЛарен ожидает очень сложный для себя Гран-при Китая МакЛарен ожидает очень сложный для себя Гран-при Китая
Гран-при Майами обзавелся авторитетным амбассадором Гран-при Майами обзавелся авторитетным амбассадором
Помочь журналистам

Видео

Гарсия трижды уложил Хэйни и одолел чемпиона: видео лучших моментов боя
Гарсия трижды уложил Хэйни и одолел чемпиона: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина первая ракетка Украины, Байндль и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: действующий чемпион потерпел поражение в первом раунде
просмотров

Последние новости

Европа20:29
Манчестер Юнайтед был близок к позору, но все же победил Ковентри и вышел в финал Кубка Англии
Европа20:05
Динамо уверенно справилось с Полесьем, играя в большинстве
Европа19:48
Ман Юнайтед впервые с финальной игры Фергюсона потерял лидерство в три мяча
Европа19:19
Миколенко получил средние оценки за игру с Ноттингемом
Европа19:02
Борнмут с Забарным проиграл Астон Вилле, ведя в счете по ходу матча
Европа18:42
Ветеран Челси высказался о своем будущем
Формула 118:36
Формула 1 раздумывает над изменением системы начисления очков
Украина18:11
УПЛ: Верес и Днепр-1 поделили очки, Александрия проиграла ЛНЗ, Динамо играет с Полесьем
НХЛ18:09
Легендарный хоккеист: Российские спортсмены ответственны за павших в Украине
Формула 118:01
Риккардо получил штраф на следующую гонку из-за инцидента во время Гран-при Китая
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK