Риккардо получил штраф на следующую гонку из-за инцидента во время Гран-при Китая

Еще один удар по австралийцу, который из-за соперника не сумел завершить заезд.

В воскресенье, 21 апреля, в Шанхае прошел Гран-при Китая, который завершился победой пилота Ред Булл Макса Ферстаппена.

Заезд не смогли завершить три гонщика, одним из которых оказался представитель РБ Даниэль Риккардо, которого во время рестарта вынес Лэнс Стролл из Астон Мартин.

Однако и сам "Медоед" отличился нарушением правил, за что постфактум получил штраф на следующую гонку.

Как сообщает официальный сайт Формулы 1, Риккардо потеряет три места на стартовой решетке во время следующего гоночного уик-энда. Так как в Майами снова пройдет спринт, штраф распространится именно на него.

Daniel Ricciardo handed a three-place grid penalty for Miami Grand Prix after breaching Safety Car regulations in Shanghai #F1 #ChineseGP | Full story ⤵️ — Formula 1 (@F1) April 21, 2024

Это стало следствием инцидента, когда Даниэль обошел Нико Хюлькенберга (Хаас), хотя в тот момент на трассе находилась машина безопасности.

После гонки стюарды поговорили с гонщиками и представителями команд, и рассмотрели доступные данные, после чего вынесли вердикт. Помимо потери мест Риккардо получил два штрафных балла в свою суперлицензию.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем всех гонок Формулы 1 сезона 2024 года.

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