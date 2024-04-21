Ферстаппен одержал победу на Гран-при Китая

В воскресенье, 21 апреля, в Шанхае состоялась гонка Гран-при Китая Формулы 1.

Свою очередную победу на этапе праздновал действующий чемпион мира, пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.

Нидерландский гонщик опередил более чем на 13 секунд Ландо Норриса из Макларен. Третье место на подиуме занял партнер по команде победителя Серхио Перес.

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Для Ферстаппена эта победа стала уже четвертой в пяти гонках нынешнего сезона.

MAX VERSTAPPEN WINS IN SHANGHAI 🏆



That's Max's first victory in China 🤩



Lando Norris takes second behind the Dutchman with Sergio Perez finishing third 👏👏#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/UasqOy8PG7 — Formula 1 (@F1) April 21, 2024

Гран-при Китая

Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 56 кругов Ландо Норрис (Макларен) +13,724 Серхио Перес (Ред Булл) +18,661 Шарль Леклер (Феррари) +23,262 Карлос Сайнс (Феррари) +33,561 Джордж Расселл (Мерседес) +37,734 Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +43,479 Оскар Пиастри (Макларен) +54,243 Льюис Хэмилтон (Мерседес) +55,522 Нико Хюлькенберг (Хаас) +58,400 Эстебан Окон (Альпин) +1.00,466 Алекс Албон (Уильямс) +1.03,319 Пьер Гасли (Альпин) +1.08,084 Чжоу Гуаньюй (Заубер) +1.10,472 Кевин Магнуссен (Хаас) +1.13,283 Логан Сарджент (Уильямс) +1.19,953 Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1.20,495

Сошли:

Даниэль Риккардо (РБ)

Юки Цунода (РБ)

Валттери Боттас (Заубер)

Источник: twitter.com/F1

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