Ферстаппен одержал победу на Гран-при Китая
В воскресенье, 21 апреля, в Шанхае состоялась гонка Гран-при Китая Формулы 1.
Свою очередную победу на этапе праздновал действующий чемпион мира, пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.
Нидерландский гонщик опередил более чем на 13 секунд Ландо Норриса из Макларен. Третье место на подиуме занял партнер по команде победителя Серхио Перес.
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Для Ферстаппена эта победа стала уже четвертой в пяти гонках нынешнего сезона.
MAX VERSTAPPEN WINS IN SHANGHAI 🏆— Formula 1 (@F1) April 21, 2024
That's Max's first victory in China 🤩
Lando Norris takes second behind the Dutchman with Sergio Perez finishing third 👏👏#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/UasqOy8PG7
Гран-при Китая
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 56 кругов
- Ландо Норрис (Макларен) +13,724
- Серхио Перес (Ред Булл) +18,661
- Шарль Леклер (Феррари) +23,262
- Карлос Сайнс (Феррари) +33,561
- Джордж Расселл (Мерседес) +37,734
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +43,479
- Оскар Пиастри (Макларен) +54,243
- Льюис Хэмилтон (Мерседес) +55,522
- Нико Хюлькенберг (Хаас) +58,400
- Эстебан Окон (Альпин) +1.00,466
- Алекс Албон (Уильямс) +1.03,319
- Пьер Гасли (Альпин) +1.08,084
- Чжоу Гуаньюй (Заубер) +1.10,472
- Кевин Магнуссен (Хаас) +1.13,283
- Логан Сарджент (Уильямс) +1.19,953
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1.20,495
Сошли:
Даниэль Риккардо (РБ)
Юки Цунода (РБ)
Валттери Боттас (Заубер)
На ISPORT можно ознакомиться со всеми результатами Гран-при Китая.
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