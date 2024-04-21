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Ферстаппен одержал победу на Гран-при Китая

Пилот Ред Булл выиграл четвертую из пяти гонок сезона.
Сегодня, 12:10
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

В воскресенье, 21 апреля, в Шанхае состоялась гонка Гран-при Китая Формулы 1.

Свою очередную победу на этапе праздновал действующий чемпион мира, пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.

Нидерландский гонщик опередил более чем на 13 секунд Ландо Норриса из Макларен. Третье место на подиуме занял партнер по команде победителя Серхио Перес.

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Для Ферстаппена эта победа стала уже четвертой в пяти гонках нынешнего сезона.

Гран-при Китая

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 56 кругов
  2. Ландо Норрис (Макларен) +13,724
  3. Серхио Перес (Ред Булл) +18,661
  4. Шарль Леклер (Феррари) +23,262
  5. Карлос Сайнс (Феррари) +33,561
  6. Джордж Расселл (Мерседес) +37,734
  7. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +43,479
  8. Оскар Пиастри (Макларен) +54,243
  9. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +55,522
  10. Нико Хюлькенберг (Хаас) +58,400
  11. Эстебан Окон (Альпин) +1.00,466
  12. Алекс Албон (Уильямс) +1.03,319
  13. Пьер Гасли (Альпин) +1.08,084
  14. Чжоу Гуаньюй (Заубер) +1.10,472
  15. Кевин Магнуссен (Хаас) +1.13,283
  16. Логан Сарджент (Уильямс) +1.19,953
  17. Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1.20,495

Сошли:

Даниэль Риккардо (РБ)
Юки Цунода (РБ)
Валттери Боттас (Заубер)

Источник: twitter.com/F1

На ISPORT можно ознакомиться со всеми результатами Гран-при Китая.

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