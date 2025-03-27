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Баскетбол

Леброн впервые за семь лет выполнил успешный Buzzer-Beater

Легендарный баскетболист спас команду.
Сегодня, 08:48       Автор: Василий Войтюк
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

Одним из самых красивых элементов баскетбола считается Buzer-Beater – момент, когда игрок выполняет точный бросок вместе с сиреной о завершении матча, при этом бросок приносит его команде победу.

Именно таким и отличился ЛеБрон Джеймс в поединке против Индианы этой ночью, когда "добил" мяч в кольцо после промаха Луки Дончича.

Для ветерана это стал первый подобный бросок за семь лет, впервые подобным он отличился в составе Лос-Анджелеса Лейкерса.

В общем, для Джеймса это был восьмой подобный "баззер" за карьеру.

На ISPORT можно ознакомиться с результатами всех матчей игрового дня не только НБА, аНХЛ: Даллас чуть не отдал победу, Нью-Джерси и Ванкувер выиграли свои матчитакже и Национальной хоккейной Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс

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Леброн впервые за семь лет выполнил успешный Buzzer-Beater
Леброн впервые за семь лет выполнил успешный Buzzer-Beater

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