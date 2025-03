Леброн впервые за семь лет выполнил успешный Buzzer-Beater

Одним из самых красивых элементов баскетбола считается Buzer-Beater – момент, когда игрок выполняет точный бросок вместе с сиреной о завершении матча, при этом бросок приносит его команде победу.

Именно таким и отличился ЛеБрон Джеймс в поединке против Индианы этой ночью, когда "добил" мяч в кольцо после промаха Луки Дончича.

Для ветерана это стал первый подобный бросок за семь лет, впервые подобным он отличился в составе Лос-Анджелеса Лейкерса.

В общем, для Джеймса это был восьмой подобный "баззер" за карьеру.

LEBRON #TissotBuzzerBeater TRACKER:



Nov 23, 2009 vs. GSW

May 22, 2009 vs. ORL

May 22, 2013 vs. IND

May 10, 2015 vs. CHI

Feb 7, 2018 vs. MIN

Apr 25, 2018 vs. IND

May 5, 2018 vs. TOR

Mar 26, 2025 vs. IND



Tonight... his first in 7 years! pic.twitter.com/cQXFFC5zsV