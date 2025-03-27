Леброн впервые за семь лет выполнил успешный Buzzer-Beater
Одним из самых красивых элементов баскетбола считается Buzer-Beater – момент, когда игрок выполняет точный бросок вместе с сиреной о завершении матча, при этом бросок приносит его команде победу.
Именно таким и отличился ЛеБрон Джеймс в поединке против Индианы этой ночью, когда "добил" мяч в кольцо после промаха Луки Дончича.
Для ветерана это стал первый подобный бросок за семь лет, впервые подобным он отличился в составе Лос-Анджелеса Лейкерса.
В общем, для Джеймса это был восьмой подобный "баззер" за карьеру.
LEBRON #TissotBuzzerBeater TRACKER:— NBA (@NBA) March 27, 2025
Nov 23, 2009 vs. GSW
May 22, 2009 vs. ORL
May 22, 2013 vs. IND
May 10, 2015 vs. CHI
Feb 7, 2018 vs. MIN
Apr 25, 2018 vs. IND
May 5, 2018 vs. TOR
Mar 26, 2025 vs. IND
Tonight... his first in 7 years! pic.twitter.com/cQXFFC5zsV
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