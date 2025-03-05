Леброн первым покорил очередное невероятное достижение в НБА

Уверенная победа над Новым Орлеаном (136:115) стала особенной для Леброна Джеймса. 40-летний форвард "озерников" первым в истории набрал 50 тысяч очков в НБА, сообщает ESPN.

В активе американца перед стартом поединка было 49999 пунктов в регулярном первенстве и плей-офф. В матче против Пеликанс Леброн стал самым результативным в составе Лейкерс. Он набрал 34 очка, сделал 8 подборов и отдал 6 передач.

Теперь за плечами Джеймса 41871 очко в регулярках и 8162 балла – в поединках на вылет. В эту статистику не входят набранные ветераном пункты в плей-инах и внутрисезонных турнирах НБА. Там Леброн набрал еще 99 очков.

Кстати, украинец Лень формально приложился к победе над Новым Орлеаном.

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