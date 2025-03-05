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Баскетбол

Лень с крошками времени стал "призраком" в победе Лейкерс

Украинец формально приложился к разгрому Нового Орлеана.
Сегодня, 08:14
Алексей Лень / Getty Images
Алексей Лень / Getty Images

31-летний Алексей Лень впервые за пять матчей сыграл в составе Лейкерс. Центровой получил игровое время в противостоянии с Пеликанс (136:115).

Украинец появился на паркете, когда судьба поединка была предопределена. В общей сложности Лень провел на площадке более 4,5 минуты. Правда, за отведенное время он не сумел отличиться ни одним действием.

По статистическому показателю "плюс-минус" результат центрового оказался отрицательным (-4). Средние цифры украинского баскетболиста после перехода в ряды "озерников" не впечатляют. Лень в среднем проводит 10 минут – 1 очко, 2.3 подбора, 0.5 передач и 0 перехватов.

Кстати, накануне Михайлюк набрал 8 пунктов против Детройта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Лейкерс Алексей Лень

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