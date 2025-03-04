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Баскетбол

Михайлюк набрал почти 10 очков против Детройта

Украинец показал неплохую статистику, учитывая, что сыграл немного.
Сегодня, 08:59
Святослав Михайлюк / Getty Images
Святослав Михайлюк / Getty Images

В рамках регулярного сезона НБА состоялся матч Юта Джаз - Детройт Пистонс.

В игре принял участие и Святослав Михайлюк На паркете украинец провел 14 минут 40 секунд.

За отведенное ему игровое время Михайлюк набрал 8 очков, отдал 2 ассиста и сделал 4 подбора.

Отметим, что меньше Святослава из его партнеров сыграли только Джейден Спрингер, который вообще не набрал очков и Оскар Чибве, на счету которого только одно набранное очко.

Напомним, что на ISPORT доступны результаты матчей НБА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: детройт Святослав Михайлюк

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