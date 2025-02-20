Леброн ухудшил катастрофический статистический показатель времен Лейкерс

Ветеран "озерников" не годится на роль спасителя команды в последних атаках.

Леброн Джеймс не спас Лейкерс от неожиданного поражения Шарлотту (97:100). Опытный форвард снова не реализовал броски в конце поединка, сообщает Get Up.

Форвард реализовал 1 из 30-ти решающих бросков за Лос-Анджелес. Эта категория включает попытки в финальные 5 секунд последней четверти или овертайма, которые могли сравнять счет или вывести команду вперед. В противостоянии с Хорнетс Леброн дважды промахнулся во время последнего владения Лейкерс.

This stat on LeBron in the clutch 😯 pic.twitter.com/Ux0KQHtnvE — Get Up (@GetUpESPN) February 20, 2025

Джеймс проводит седьмой сезон в составе калифорнийцев. Ранее он защищал цвета Кливленда и Майами. Средние цифры в нынешней кампании – 24.3 очка, 7.7 подборов, 9 передач и 0.9 перехватов за почти 35 минут на паркете.

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