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Баскетбол

Леброн ухудшил катастрофический статистический показатель времен Лейкерс

Ветеран "озерников" не годится на роль спасителя команды в последних атаках.
Сегодня, 17:51
Леброн Джеймс / Getty Images
Леброн Джеймс / Getty Images

Леброн Джеймс не спас Лейкерс от неожиданного поражения Шарлотту (97:100). Опытный форвард снова не реализовал броски в конце поединка, сообщает Get Up.

Форвард реализовал 1 из 30-ти решающих бросков за Лос-Анджелес. Эта категория включает попытки в финальные 5 секунд последней четверти или овертайма, которые могли сравнять счет или вывести команду вперед. В противостоянии с Хорнетс Леброн дважды промахнулся во время последнего владения Лейкерс.

Джеймс проводит седьмой сезон в составе калифорнийцев. Ранее он защищал цвета Кливленда и Майами. Средние цифры в нынешней кампании – 24.3 очка, 7.7 подборов, 9 передач и 0.9 перехватов за почти 35 минут на паркете.

К слову, ранее НБА изучит идею турнира 1 на 1 в Звездный уикенд-2026.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс

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Леброн ухудшил катастрофический статистический показатель времен Лейкерс
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