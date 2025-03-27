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НХЛ: Даллас чуть не отдал победу, Нью-Джерси и Ванкувер выиграли свои матчи

Четыре матча прошли в эту ночь.
Сегодня, 07:30       Автор: Василий Войтюк
Даллас - Эдмонтон / Getty Images
Даллас - Эдмонтон / Getty Images

Завершилось еще несколько поединков регулярного чемпионата Национальной Хоккейной Лиги, которая уже совсем скоро перейдет в стадию плей-офф.

Чикаго Блэкгоукс - Нью-Джерси Девилз – 3:5

Шайбы: 06:23 Татар (Бастиан, Гьюз) – 0:1; 06:50 Майер (Мерсер, Гьюз) – 0:2 (большинство); 09:06 Бертуцци (Донато, Левшунов) - 1:2 (большинство); 23:14 Палат (Братт) – 1:3 (в меньшинстве); 25:26 Михеев (Теряйнен, Фолиньо) – 2:3; 31:01 Мерсер (Гьюз, Братт) – 2:4 (большинство); 57:10 Назар (Левшунов, Бедард) – 3:4; 59:47 Ноесен (Хишир) – 3:5.

Нью-Йорк Айлендерс – Ванкувер Кенакс – 2:5

Шайбы: 22:39 Шервуд (Гьюз, Гронек) - 0:1; 25:35 Сизикас (Пажо) – 1:1 (в меньшинстве); 29:00 Деанджело (Сизикас) – 2:1; 33:59 Рятю (Петтерссон, Шервуд) - 2:2; 39:37 Форборт (Дебраск, Зутер) - 2:3; 41:05 Блюгер (Гарланд, О'Коннор) - 2:4; 58:08 Шервуд (Зутер, О'Коннор) - 2:5.

Анахайм Дакс – Бостон Брюинз – 6:2

Шайбы: 17:33 Карлссон (Киллорн, Хеллесон) – 1:0 (в меньшинстве); 33:58 Нестеренко - 2:0; 36:20 Пастрняк (Гики, Линдгольм) – 2:1 (большинство); 37:57 ЛаКомб – 3:1; 38:45 Готье (Киллорн) – 4:1; 44:02 Карлссон (ЛаКомб) – 5:1; 52:25 Мактавиш – 6:1; 52:46 Гики (Заха) – 6:2.

Эдмонтон Ойлерс – Даллас Старз – 3:4

Шайбы: 14:26 Джонстон (Бенн, Харли) – 0:1; 25:01 Робертсон (Гинц, Рантанен) – 0:2; 30:42 Робертсон (Гинц) - 0:3; 35:30 Робертсон (Харли, Гинц) – 0:4 (большинство); 49:30 Перри (Волман, Генрик) – 1:4 (большинство); 53:53 Генрик (Перри, Бушар) – 2:4 (большинство); 58:35 Хайман – 3:4.

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