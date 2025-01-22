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Баскетбол

ЛеБрон установил очередной возрастной рекорд НБА

"Король Джеймс" продолжает себя вписывать в историю НБА.
Сегодня, 09:25
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

В рамках регулярного сезона НБА Лос-Анджелес Лейкерс одолели Вашингтон Уизардс.

Баскетболист "озерников" ЛеБрон Джеймс набрал 21 очко, сделал 10 подборов и отдал 13 результативных передач, что сделало его самым возрастным автором трипл-дабла в истории.

Джеймс превзошел достижение Карла Мэлоуна, также он и Мэлоун являются единственными игроками в истории НБА, которые делали трипл-дабл в возрасте 40+ лет.

Напомним, на ISPORT вы можете ознакомиться с результатами всех матчей игрового дня в НБА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс НБА

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