ЛеБрон установил очередной возрастной рекорд НБА

"Король Джеймс" продолжает себя вписывать в историю НБА.

В рамках регулярного сезона НБА Лос-Анджелес Лейкерс одолели Вашингтон Уизардс.

Баскетболист "озерников" ЛеБрон Джеймс набрал 21 очко, сделал 10 подборов и отдал 13 результативных передач, что сделало его самым возрастным автором трипл-дабла в истории.

Джеймс превзошел достижение Карла Мэлоуна, также он и Мэлоун являются единственными игроками в истории НБА, которые делали трипл-дабл в возрасте 40+ лет.

Напомним, на ISPORT вы можете ознакомиться с результатами всех матчей игрового дня в НБА.

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