ЛеБрон установил очередной возрастной рекорд НБА
"Король Джеймс" продолжает себя вписывать в историю НБА.
В рамках регулярного сезона НБА Лос-Анджелес Лейкерс одолели Вашингтон Уизардс.
Баскетболист "озерников" ЛеБрон Джеймс набрал 21 очко, сделал 10 подборов и отдал 13 результативных передач, что сделало его самым возрастным автором трипл-дабла в истории.
Джеймс превзошел достижение Карла Мэлоуна, также он и Мэлоун являются единственными игроками в истории НБА, которые делали трипл-дабл в возрасте 40+ лет.
Напомним, на ISPORT вы можете ознакомиться с результатами всех матчей игрового дня в НБА.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!