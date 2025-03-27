НБА: ЛеБрон спас Лейкерс после промаха Дончича, Вашингтон победил

Никола Йокич впервые после своего рекордного трипл-дабла сделал еще один.

Состоялись несколько матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной Ассоциации. Финикс ничего не смог противопоставить Бостону, Нью-Йорку не помогли 30 очков Карла-Энтони Таунса, а Милуоки без Янниса не удержали Денвер с Йокичем.

Филадельфия – Вашингтон – 114:119 (29:45, 29:22, 27:30, 29:22)

Бруклин – Торонто – 86:116 (18:32, 27:30, 23:31, 18:23)

Индиана – Лейкерс – 119:120 (33:28, 22:40, 37:27, 27:25)

Нью-Йорк – Клипперс – 113:126 (33:20, 22:34, 29:40, 29:32)

Денвер – Милвоки – 127:117 (38:27, 29:37, 33:28, 27:25)

Финикс – Бостон – 102:132 (38:42, 16:31, 27:35, 21:24)

Также ночью состоялись и матчи НХЛ, с результатами которых можно ознакомиться на нашем сайте.

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