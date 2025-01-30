"Умоляю, прекрати это": журналист обратился к Леброну из-за Джеймса-младшего

Известный телеведущий Стивен Эй Смит не в восторге от попыток легенды играть вместе с собственным сыном.

Американский журналист отреагировал на слабое выступление Бронни Джеймса против Филадельфии. Атакующий защитник провел на паркете более 15-ти минут, но не набрал ни одного очка. Стивен Эй Смит призвал Леброна Джеймса не форсировать закрепление сына под эгидой ассоциации.

"Я умоляю Леброна как отца. Прекрати это. Нам нравится видеть игру Бронни в G-Лиге, поскольку именно там он и должен быть. Там он становится лучше, оттачивая собственные навыки. Я верю, что он имеет потенциал. Болею за Бронни Джеймса и говорю это с сочувствием.

В общей сложности Бронни отыграл 44 минуты и за это время набрал четыре очка. Мы все знаем, что он еще не готов. Леброн, ты выставляешь своего сына в невыгодном свете", – заявил телеведущий в эфире First Take.

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня НБА.

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