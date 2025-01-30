НБА: Бостон обыграл Чикаго, Голден Стэйт одолел Оклахому, поражение Сакраменто Леня
В ночь на четверг, 30 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны 11 матчей.
Результаты матчей НБА за 29 января
Шарлотт – Бруклин 83:104 (19:26, 18:27, 26:31, 20:20)
Шарлотт: Бриджес (23 + 13 подборов), Мицич (15 + 7 подборов + 6 передач), Окоги (9), Смит (2), Гибсон (0 + 10 подборов) – старт; Диабате (13 + 8 подборов), Вонг (8), Симпсон (7), Сет Карри (6), Джеффрис (0).
Бруклин: Джонсон (18), Уилсон (15), З. Уильямс (13), Клэкстон (12 + 8 подборов + 6 блок-шотов), Расселл (6 + 7 подборов + 7 передач) – старт; Эвбуомван (14), Симмонс (10 + 6 передач), Уотфорд (9), Шарп (5), Бикман (2).
Вашингтон – Торонто 82:106 (18:31, 20:26, 20:23, 24:26)
Вашингтон: Кузма (19 + 10 подборов), Джордж (10), Кулибали (8), Валанчюнас (6 + 11 подборов), Пул (3) – старт; Шэмпени (12), Кисперт (8), Холмс (8), Кэррингтон (3), Вукчевич (3), Гилл (2), Дэвис (0), Болдуин (0).
Торонто: Барнс (24), Пелтль (12 + 8 подборов + 6 передач), Агбаджи (12), Барретт (11), Митчелл (10 + 9 передач + 5 потерь) – старт; Б. Браун (10), Шэд (10), О. Робинсон (10), Уолтер (4), Буше (3), Темпл (0).
Индиана – Детройт 133:119 (40:33, 34:31, 28:32, 31:23)
Индиана: Сиакам (37), Халибертон (30 + 7 подборов + 8 передач), Тернер (24 + 7 подборов), Шеппард (12), Несмит (0) – старт; Макконнелл (14), Брайант (9), Уокер (3), Деннис (3), Топпин (1), Джонсон (0), Ферфи (0).
Детройт: Каннингем (32 + 9 передач), Харрис (19 + 8 подборов), Дюрен (14 + 10 подборов), Томпсон (10), Хардуэй (3) – старт; Бизли (20), Сассер (6), Холланд (6), Фонтеккьо (6), Рид (2), Стюарт (1), Клинтман (0), Мур (0).
Бостон – Чикаго 122:100 (26:23, 41:28, 29:25, 26:24)
Бостон: Порзингис (34 + 11 подборов), Браун (28 + 6 передач), Уайт (22), Тейтум (16 + 8 подборов), Холидэй (6) – старт; Притчард (10 + 7 передач), Спрингер (4), Корнет (2), Уолш (0), Питерсон (0), Кета (0).
Чикаго: Уайт (16), Досунму (12), Гидди (10 + 6 передач), Болл (9), Вучевич (6 + 11 подборов) – старт; Уильямс (16 + 7 подборов), Бузелис (12), Смит (9 + 11 подборов), Филлипс (5), Картер (3), Терри (2), Хортон-Такер (0).
Майами – Кливленд 106:126 (21:31, 20:28, 43:35, 22:32)
Майами: Хирро (22 + 6 передач), Адебайо (21 + 9 подборов), Д. Робинсон (13), Хайсмит (12), Уэйр (5) – старт; Розир (22), Йович (11), Кристофер (0), Ларссон (0), Хакес (0).
Кливленд: Митчелл (34 + 6 передач), Э. Мобли (22 + 15 подборов), Аллен (12 + 10 подборов), Струс (8 + 6 передач), Тайсон (4) – старт; Джером (20 + 7 передач), Ньянг (15), Портер (9), Томпсон (2), Бэйтс (0).
Филадельфия – Сакраменто 117:104 (28:30, 32:26, 29:31, 28:17)
Филадельфия: Макси (30 + 8 передач), Убре (15), Гордон (14), Эдвардс (9), Ябуселе (9) – старт; Лаури (13 + 8 передач), Каунсил (13), Джексон (9), Бона (5 + 7 подборов), Нэнс (0).
Сакраменто: Монк (21 + 8 передач), Фокс (19 + 8 подборов), Дерозан (19), Мюррэй (17 + 8 подборов), Сабонис (13 + 14 подборов + 11 передач) – старт; Эллис (6), Хертер (5), Лайлс (4), Лень (0), Картер (0).
Украинец Алексей Лень провел на площадке 4 минуты 19 секунд без набранных очков. За это время он сделал одну передачу при одной потере.
Нью-Йорк – Денвер 122:112 (31:27, 29:27, 33:32, 29:26)
Нью-Йорк: Брансон (30 + 15 передач), Ануноби (23), Харт (15), Таунс (14 + 10 подборов), Бриджес (13) – старт; Макбрайд (12), Ачиува (8), Пэйн (7), Шэмет (0).
Денвер: Дж. Мюррэй (33 + 6 передач), Йокич (17 + 6 передач), Гордон (15), Уэстбрук (14 + 14 подборов), Портер (9) – старт; К. Браун (13), Стротер (5), Уотсон (4), Джордан (2).
Сан-Антонио – Клипперс 116:128 (32:30, 28:35, 32:29, 24:34)
Сан-Антонио: Вембаньяма (23 + 12 подборов), Касл (20), Васселл (19), Барнс (15 + 7 передач), Пол (7 + 7 передач) – старт; К. Джонсон (9), Джонс (9), Сохан (7), Шэмпени (5), Мамукелашвили (2).
Клипперс: Пауэлл (27 + 8 подборов), Ленард (27 + 7 передач), Харден (21 + 11 передач + 6 потерь), Зубац (21 + 22 подбора), Д. Джонс (7 + 7 подборов) – старт; Батюм (12), Портер (9), Браун (2), Мэнн (2), Коффи (0), Миллер (0).
Новый Орлеан – Даллас 136:137 (32:35, 31:22, 30:40, 43:40)
Новый Орлеан: Мерфи (32), Уильямсон (29 + 7 передач), Мюррэй (27 + 6 передач), Макколлум (23 + 8 передач), Мисси (0 + 7 подборов + 4 блок-шота) – старт; Бостон (12), Альварадо (11), Тайс (2), Грин (0).
Даллас: Ирвинг (25 + 9 подборов + 6 передач), Вашингтон (25 + 14 подборов + 8 передач + 5 потерь), Гэффорд (22 + 12 подборов + 4 блок-шота), Томпсон (20), Динуидди (11 + 7 передач) – старт; Граймс (17), Харди (6), Маршалл (5), Проспер (4), Эдвардс (2).
Финикс – Миннесота 113:121 (29:22, 30:33, 18:26, 36:40)
Финикс: Дюрант (33 + 7 передач + 4 блок-шота), Букер (28 + 8 передач + 9 потерь), Ричардс (7), Джонс (5), О'Нил (4) – старт; Бил (17 + 6 передач), Аллен (11 + 7 подборов), Данн (5), Пламли (3), Гиллеспи (0), Игодаро (0).
Миннесота: Эдвардс (33 + 7 подборов + 4 блок-шота + 7 потерь), Рэндл (28 + 7 подборов + 6 передач), Макдэниэлс (14), Конли (6 + 6 передач), Гобер (4) – старт; Александер-Уокер (23), Диллингэм (8), Гарза (3), Кларк (2), Майнотт (0).
Голден Стэйт – Оклахома-Сити 116:109 (20:34, 28:24, 36:26, 32:25)
Голден Стэйт: Уиггинс (27), Карри (21), Пэйтон II (15 + 9 подборов), Хилд (5), Пост (0) – старт; Луни (18 + 4 блок-шота), Подземски (11), Шредер (9 + 7 передач), Муди (5), Сантос (3 + 7 подборов), Андерсон (2).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (52), Джейлен Уильямс (26 + 7 подборов), Хартенштайн (4 + 18 подборов + 6 передач), Дорт (4), Уоллес (2) – старт; Джо (17), Уиггинс (2), Джейлин Уильямс (2), Карузо (0), К. Уильямс (0), Дженг (0).
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