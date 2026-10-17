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Хоккей

Kyiv Capitals разгромили соперника в гостях

Киевская команда провела результативный матч против литовского Hockey Punks-Mototoja в регулярном чемпионате Optibet-Лиги.
Сегодня, 19:00       Автор: Сергей Носенко
Kyiv Capitals
Kyiv Capitals

Счет в матче открыл Сииккинен после передач Ковальчука и Беговса. Затем Морозов увеличил преимущество киевлян, а Шишлянников забросил третью шайбу. До конца результативного отрезка Беговс и Сарканис довели счет до 5:0.

Во второй части разгром продолжился. Гончаренко отличился после передач Царковского и Морозова, Страдниекс забросил с передачи Сварса, а Сииккинен оформил дубль. Девятую шайбу забил Брантс, которому ассистировали Царковский и Морозов.

В заключительной части встречи Спруктс увеличил преимущество команды, а Гончаренко установил окончательный счет — 11:0. Таким образом, оба автора дублей — Сииккинен и Гончаренко — внесли весомый вклад в разгромную победу Kyiv Capitals.

Напосним, ранее Сокол разгромил чемпиона Испании со счетом 7:0 на старте Континентального кубка.

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