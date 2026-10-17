Kyiv Capitals разгромили соперника в гостях
Счет в матче открыл Сииккинен после передач Ковальчука и Беговса. Затем Морозов увеличил преимущество киевлян, а Шишлянников забросил третью шайбу. До конца результативного отрезка Беговс и Сарканис довели счет до 5:0.
Во второй части разгром продолжился. Гончаренко отличился после передач Царковского и Морозова, Страдниекс забросил с передачи Сварса, а Сииккинен оформил дубль. Девятую шайбу забил Брантс, которому ассистировали Царковский и Морозов.
В заключительной части встречи Спруктс увеличил преимущество команды, а Гончаренко установил окончательный счет — 11:0. Таким образом, оба автора дублей — Сииккинен и Гончаренко — внесли весомый вклад в разгромную победу Kyiv Capitals.
Напосним, ранее Сокол разгромил чемпиона Испании со счетом 7:0 на старте Континентального кубка.
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