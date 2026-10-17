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В честь Месси назвали редкое растение

В Перу обнаружили редкий вид шалфея, которому дали название в честь аргентинского футболиста Лионеля Месси.
Сегодня, 17:57       Автор: Сергей Носенко
Месси / Getty Images
Месси / Getty Images

Растение получило научное название Salvia messii. Его описание опубликовано в журнале Phytotaxa. Авторами исследования стали Пауль Гонсалес, Роландо Урия и Жан Капча-Рамос.

Новый вид произрастает в Андах центрального и южного Перу, в кустарниковых зарослях вокруг реликтовых лесов на западных склонах гор. Согласно описанию исследователей, одна из особенностей растения — цветы белого и небесно-голубого оттенков, напоминающие цвета аргентинского флага.

Из-за ограниченного ареала ученые отнесли растение к категории находящихся под угрозой исчезновения.

Для Месси это уже не первый подобный случай. Ранее его именем называли другие виды живых организмов и ископаемых животных, в том числе паука Acanthogonatus messii, гриб Cercopemyces messii, ящерицу Liolaemus messii и вымершего кондора Vultur messii. Еще один пример — ископаемый брахиопод Discinisca messii, живший около 20 миллионов лет назад на территории современной Аргентины.

Напомним, Роналду готов вернуться в сборную Португалии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: месси

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