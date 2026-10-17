Вратаря Челси унесли с поля на носилках

В матче седьмого тура английской Премьер-лиги между Эвертоном и Челси произошел неприятный эпизод с участием голкипера лондонцев Эмилиано Мартинеса.

Вратарь получил повреждение после столкновения головами с защитником Эвертона Джаррадом Брантуэйтом. Инцидент произошел во время розыгрыша стандарта.

Мартинесу потребовалась помощь медицинского персонала. После продолжительной паузы голкипера унесли с поля на носилках, а вместо него на поле появился Майк Пендерс.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Emiliano Martínez has to come OFF! BAD HEAD INJURY! https://t.co/tFxKSTwVzz — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 17, 2026

После инцидента Мартинеса доставили в больницу для обследования.

Встреча завершилась победой Челси со счетом 2:0. Педру Нету открыл счет на 46-й минуте, а в компенсированное время оформил дубль.

Напомним, что украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко вышел в стартовом составе команды. Ранее он пропустил матчи сборной Украины из-за повреждения.

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