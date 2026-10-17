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Харьковские Соколы одержали первую победу в сезоне Суперлиги

Харьковские Соколы обыграли Нико-Баскет-ЦОП в матче регулярного чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги GGBET.
Сегодня, 16:26       Автор: Сергей Носенко
Харьковские Соколы / ФБУ
Харьковские Соколы / ФБУ

Встреча состоялась в субботу, 17 октября, в киевском Дворце спорта Венето и завершилась со счетом 82:65 в пользу харьковской команды.

Первая четверть закончилась вничью — 19:19. Во второй десятиминутке Нико-Баскет-ЦОП по ходу игры отрывался на восемь очков, однако к большому перерыву Соколы вышли вперед — 37:35.

После перерыва харьковчане укрепили преимущество, выиграв третью четверть со счетом 20:16, а заключительную — 25:14. Максимальный отрыв команды достиг 19 очков.

Самым результативным игроком Харьковских Соколов стал Егор Сушкин, набравший 20 очков. Дмитрий Клебан добавил 19 очков и 11 подборов, оформив дабл-дабл. Также 15 очков на счету Соловьева, а Артем Романица принес команде 13 очков.

В составе Нико-Баскета-ЦОП больше всех набрал Сафонов — 15 очков. Симпсон записал на свой счет 12 очков.

Следующий матч команда проведет 18 октября против Черкасских Мавп.

Напомним, Михайлюк набрал три очка в последнем предсезонном матче Юты.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Харьковские Соколы

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