Ферстаппен представил тематический шлем к Гран-при Японии

Действующий чемпион мира проведет следующий этап в обновленной экипировке.

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен показал особый шлем перед третьим гран-при сезона-2025. Нидерландец нанес на головной убор один из символов Японии, сообщает официальный сайт гонщика.

Основными красками шлема стали национальные японские цвета – красный и белый. На задней части также изображены цветы сакуры. В новом шлеме четырехкратный чемпион мира будет соперничать 4-6 апреля.

For you 🇯🇵



Visit https://t.co/46lRXQtA7q for your scale models and exclusive merch. pic.twitter.com/k4oFj1yCiD — Max Verstappen (@Max33Verstappen) March 27, 2025

В нынешнем сезоне Ферстаппен набрал 36 очков и идет вторым в общем зачете пилотов. Лучший результат нидерландского пилота в этом году – 2-е место на Гран-при Австралии.

К слову, ранее Марко признал ошибку Ред Булл с напарником Ферстаппена.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!