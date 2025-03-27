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Автоспорт

Ферстаппен представил тематический шлем к Гран-при Японии

Действующий чемпион мира проведет следующий этап в обновленной экипировке.
Сегодня, 17:56       Автор: Антон Федорцив
Макс Ферстаппен / Red Bull Content Pool
Макс Ферстаппен / Red Bull Content Pool

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен показал особый шлем перед третьим гран-при сезона-2025. Нидерландец нанес на головной убор один из символов Японии, сообщает официальный сайт гонщика.

Основными красками шлема стали национальные японские цвета – красный и белый. На задней части также изображены цветы сакуры. В новом шлеме четырехкратный чемпион мира будет соперничать 4-6 апреля.

В нынешнем сезоне Ферстаппен набрал 36 очков и идет вторым в общем зачете пилотов. Лучший результат нидерландского пилота в этом году – 2-е место на Гран-при Австралии.

К слову, ранее Марко признал ошибку Ред Булл с напарником Ферстаппена.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен

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