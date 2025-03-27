Не справился с первого дня: Марко признал кадровую ошибку Ред Булл
Советник Ред Булл Хельмут Марко прокомментировал увольнение новозеландского гонщика. Лиам Лоусон продолжит карьеру в Рейсинг Буллз.
"Сделанного Лоусоном недостаточно, нам нужен сильный второй пилот, даже учитывая командную тактику. Юки был нестабильным, поэтому мы единодушно выбрали Лоусона.
Он не справился с давлением и своей работой, начиная с первого дня в Австралии. А потом пошел по нисходящей. Как будто отправленный в нокдаун боксер, из этого крайне трудно выкарабкаться. Было ошибкой брать его в Ред Булл", – заявил функционер OE24.
Лоусон покинул Ред Булл после двух гран-при сезона-2025. Его место в команде отошло Юки Цуноде из Рейсинг Буллз. Ранее новозеландец выиграл у японца конкуренцию за позицию Серхио Переса.
Кстати, ранее Хорнер объяснил замену Лоусона целями на сезон.
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