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Не справился с первого дня: Марко признал кадровую ошибку Ред Булл

Советник австрийской конюшни подытожил результаты Лиама Лоусона.
Сегодня, 14:59       Автор: Антон Федорцив
Лиам Лоусон и Юки Цунода / Getty Images
Лиам Лоусон и Юки Цунода / Getty Images

Советник Ред Булл Хельмут Марко прокомментировал увольнение новозеландского гонщика. Лиам Лоусон продолжит карьеру в Рейсинг Буллз.

"Сделанного Лоусоном недостаточно, нам нужен сильный второй пилот, даже учитывая командную тактику. Юки был нестабильным, поэтому мы единодушно выбрали Лоусона.

Он не справился с давлением и своей работой, начиная с первого дня в Австралии. А потом пошел по нисходящей. Как будто отправленный в нокдаун боксер, из этого крайне трудно выкарабкаться. Было ошибкой брать его в Ред Булл", – заявил функционер OE24.

Лоусон покинул Ред Булл после двух гран-при сезона-2025. Его место в команде отошло Юки Цуноде из Рейсинг Буллз. Ранее новозеландец выиграл у японца конкуренцию за позицию Серхио Переса.

Кстати, ранее Хорнер объяснил замену Лоусона целями на сезон.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Хельмут Марко Юки Цунода Лиам Лоусон

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