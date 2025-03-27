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Автоспорт

Хорнер амбициозно объяснил замену Лоусона на Цуноду

Глава австрийской конюшни стремится вернуть Кубок конструкторов в Милтон-Кинз.
Сегодня, 12:29       Автор: Антон Федорцив
Кристиан Хорнер / Red Bull Content Pool
Кристиан Хорнер / Red Bull Content Pool

Руководитель команды Ред Булл Кристиан Хорнер прокомментировал кадровые изменения в конюшне. Функционер взял японца Юки Цуноду вместо новозеландского пилота Лиама Лоусона в стратегических целях, сообщает официальный сайт команды.

"Трудно было наблюдать за тем, как Лиам боролся с RB21 в первых двух гонках, и мы коллективно приняли решение о досрочной замене. Мы вошли в сезон-2025 с двумя амбициями – сохранить титул чемпиона мира среди пилотов и вернуть Кубок конструкторов, и это чисто спортивное решение.

Мы признаем, что с RB21 придется немало поработать, и опыт Юки окажется очень кстати при доработке этой машины. Приветствуем его в команде и с нетерпением ждем возможности увидеть его за рулем RB21", – заявил Хорнер.

Лоусон не набрал ни одного очка на двух этапах сезона. Более того, новозеландец ни разу не преодолел первый сегмент квалификации. В то же время Цунода финишировал на 6-й позиции в спринте Гран-при Китая.

Кстати, ранее Ферстаппен не одобрил увольнение Лоусона из Ред Булл.

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