Ферстаппен выступил против замены Лоусона

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен выступил против замены Лиама Лоусона, утверждает GP Blog.

Напомним, ранее стало известно, что "быки" решили отправить Лоусона в Рейсинг Буллз, а на место в основной команде отдать Юки Цуноде.

Главная звезда команды Макс Ферстаппен выступил против замены, однако к нему не прислушались. Хорнер и Марко попросту проигнорировали слова пилота.

Нидерландец остался сильно недоволен тем, что команда не пытается решить причины плохих выступлений Лиама, а именно структурные проблемы с болидом.

Как пишет издание, скорее всего, Ред Булл согласились на перевод Цуноду в старшую команду, так как Хонда заплатит за это существенную сумму.

Ранее также сообщалось, что в еще одной команде планируется замена.

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