Ферстаппен установил очередное достижение и приблизился к рекорду Сенны

Пилот Ред Булл также может побить рекорд Алена Проста.

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен продолжает переписывать историю Формулы-1.

Напомним, пилот выиграл квалификацию на Гран-при Китая, благодаря чему стал первым пилотом в XXI веке, который начал сезонов с пяти поулов подряд.

В последний раз подобное достижение покорялось Микке Хаккинену в 1999 году. Рекордсменом же является Ален Прост, который взял семь поулов подряд на старте сезона-1993.

Также Макс установил личный рекорд, взяв шесть поулов подряд, включая последнюю гонку прошлого сезона. Среди действующих пилотов рекорд принадлежит Льюису Хэмилтону - семь поулов. А абсолютный рекорд все еще держит Айртон Сенна с восемью поулами.

С расписанием и результатами Гран-при Китая вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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