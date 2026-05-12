Бывший пилот Ред Булл заговорил о возобновлении карьеры

Даниэль Риккардо в интервью Motorsport поделился информацией касательно своей карьеры. Он заявил, что рассматривает возможность возобновления карьеры в будущем и участия в какой-либо гоночной серии.

Возможное возвращение в гонки? Ну, никогда не говори "никогда". Сейчас мне всё нравится, я наслаждаюсь всеми маленькими радостями в своей жизни и доволен тем, что мне не нужно постоянно находиться на публике.

Напомним, что на текущий момент он амбассадор Ford Racing, а также развивает свой бренд одежды Enchante.

Но кто знает, что я буду чувствовать через три или пять лет? При этом я не чувствую необходимости бороться за трофеи, потому что порой стремление к ним может лишить тебя удовольствия от гонок.

