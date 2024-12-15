Риккардо опроверг слухи, связывающие его с Кадиллак

Пилот подтвердил, что не вернется в Формулу-1.

Австралийский пилот Даниэль Риккардо заявил, что не вернется в Формулу-1, пишет GP Blog.

Напомним, что 35-летний пилот выступал за РБ, но по ходу прошлого сезона был заменен на Лиама Лоусона.

Вскоре в немецкой прессе появилась информация, что в возвращении австралийца в пелотон заинтересован Кадиллак.

Журналисты связалась с самим Даниэлем за подробностями, однако ответ был пилота категоричным. Риккардо заявил, что закончил с Формулой-1.

Ранее также команды определились с заявками пилотов на сезон-2025.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!