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Риккардо опроверг слухи, связывающие его с Кадиллак

Пилот подтвердил, что не вернется в Формулу-1.
Сегодня, 16:12
Даниэль Риккардо / Getty Images
Даниэль Риккардо / Getty Images

Австралийский пилот Даниэль Риккардо заявил, что не вернется в Формулу-1, пишет GP Blog.

Напомним, что 35-летний пилот выступал за РБ, но по ходу прошлого сезона был заменен на Лиама Лоусона.

Вскоре в немецкой прессе появилась информация, что в возвращении австралийца в пелотон заинтересован Кадиллак.

Журналисты связалась с самим Даниэлем за подробностями, однако ответ был пилота категоричным. Риккардо заявил, что закончил с Формулой-1.

Ранее также команды определились с заявками пилотов на сезон-2025.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даниэль Риккардо

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