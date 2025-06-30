Кадиллак пытался вернуть в Формулу-1 именитого пилота

Даниэль Риккардо заявил, что его карьера завершена.

Кадиллак изначально планировал подписать Даниэля Риккардо, пишет Blick.

По информации издания, австралийский пилот отклонил предложение, после чего команда и переключилась на Боттаса и Переса.

Напомним, что Риккардо завершил карьеру в Формуле-1 в прошлом сезоне в составе нынешней Рейсинг Буллз.

После обращения Кадиллак бывший пилот даже не задумался о возвращении, заявив, что карьера окончательно завершена.

Ранее также сообщалось, что Кадиллак следит за пилотом Ред Булл.

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