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Автоспорт

Кадиллак нацелился на пилота Ред Булл

Круг претендентов на место в новой конюшне расширился.
Сегодня, 13:42       Автор: Антон Федорцив
Юки Цунода / Getty Images
Юки Цунода / Getty Images

Будущая команда Формулы-1 Кадиллак добавила новое имя в список кандидатов на место в сезоне-2025. Американская конюшня положила глаз на пилота Ред Булл Юки Цуноду, сообщает RacingNews365.

Японец пополнил длинный список претендентов на две позиции боевых гонщиков. В паддоке также циркулируют слухи по приглашению Фелипе Друговича, Чжоу Гуаньюя, Джека Дуэна, Серхио Переса и других. Фаворит – Валттери Боттас.

Цунода нынешний сезон начал в составе Рейсинг Буллз. После двух этапов он заменил новозеландца Лиама Лоусона в Ред Булл. Японский гонщик набрал в этом году 10 очков, а лучшим результатом остается 9-е место в Бахрейне.

Тем временем конюшня Альпин сделала Боттаса фаворитом на место Франко Колапинто.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Юки Цунода Кадиллак

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