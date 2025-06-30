Кадиллак нацелился на пилота Ред Булл

Круг претендентов на место в новой конюшне расширился.

Будущая команда Формулы-1 Кадиллак добавила новое имя в список кандидатов на место в сезоне-2025. Американская конюшня положила глаз на пилота Ред Булл Юки Цуноду, сообщает RacingNews365.

Японец пополнил длинный список претендентов на две позиции боевых гонщиков. В паддоке также циркулируют слухи по приглашению Фелипе Друговича, Чжоу Гуаньюя, Джека Дуэна, Серхио Переса и других. Фаворит – Валттери Боттас.

Цунода нынешний сезон начал в составе Рейсинг Буллз. После двух этапов он заменил новозеландца Лиама Лоусона в Ред Булл. Японский гонщик набрал в этом году 10 очков, а лучшим результатом остается 9-е место в Бахрейне.

Тем временем конюшня Альпин сделала Боттаса фаворитом на место Франко Колапинто.

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