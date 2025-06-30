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Автоспорт

Альпин выбрала пилота на случай увольнения Колапинто

Французская конюшня может привлечь четвертого пилота в этом году.
Сегодня, 11:18       Автор: Антон Федорцив
Валттери Боттас / Getty Images
Валттери Боттас / Getty Images

Аргентинец Франко Колапинто может лишиться места основного гонщика Альпин. Главным претендентом на роль боевого пилота стал Валттери Боттас, сообщает The Race.

Опытный финн в сезоне-2025 вернулся в Мерседес резервистом. Фактический руководитель французской команды Флавио Бриаторе якобы уже контактировал с грандом относительно ветерана. Мерседес готов отпустить Боттаса.

В случае перехода в Альпин финский гонщик станет уже четвертым пилотом конюшни в этом году. Француз Пьер Гасли принял участие во всех гран-при и набрал 11 пунктов. Зато австралийский пилот Джек Дуэн и Колапинто не набрали очков.

Напомним, британец Ландо Норрис выиграл Гран-при Австрии с дублем Макларен.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Валттери Боттас Альпин Франко Колапинто

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