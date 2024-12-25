Пристли: У Риккардо хватало таланта, чтобы стать чемпионом

Бывший механик Макларен, а сейчас репортер Марк Пристли заявил, что Даниэль Риккардо мог бы стать чемпионом Формулы-1.

Пристли считает, что у австрайлиского пилота было все для того, чтобы быть чемпионом, однако некоторые карьерные решения не позволили Даниэлю реализовать свой потенциал.

"Даниэль Риккардо точно мог бы стать чемпионом мира. Безусловно, ему хватало таланта.

Риккардо был одним из немногих напарников Макса Ферстаппена, кто с ним соперничал. Очень жаль, что карьера Риккардо сложилась таким образом. Оглядываясь назад, уход из Ред Булл в Рено был неверным решением.

Все надеялись, что он станет чемпионом мира. Он обладал целеустремленностью, скоростью, а также прекрасным характером, который хочешь видеть у чемпиона мира", - приводит слова британца RacingNews365.

Ранее также стало известно, что Amazon готовит собственный сериал про Формулу-1.

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