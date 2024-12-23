Amazon работает над сериалом о Формуле-1 со звездой Звездных войн в главной роли
Amazon MGM Studios работает над новым сериалом по Формуле-1, пишет Variety.
Похоже, корпорация решила попытаться повторить успех Netflix, который уже несколько лет выпускает документальное шоу Drive to survive, а недавно выпустил еще и сериал об Айртоне Сенне.
Как сообщает издание, новый сериал будет называться One, над сценарием работают Марк Фергус и Хоук Остби, номинированные на премию Оскар за картину Дитя человеческое.
Продюсером будущего шоу, а также исполнительницей главной роли станет звезда Звездных войн и Вселенной Стивена Хокинга Фелисити Джонс. По сюжету она будет владелицей выдуманной команды.
Ранее также сообщалось, что Ред Булл заблокировал переход Юки Цуноды в другую команду.
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