Amazon работает над сериалом о Формуле-1 со звездой Звездных войн в главной роли

Успех шоу от Netflix не дает спокойно спать другим студиям.

Amazon MGM Studios работает над новым сериалом по Формуле-1, пишет Variety.

Похоже, корпорация решила попытаться повторить успех Netflix, который уже несколько лет выпускает документальное шоу Drive to survive, а недавно выпустил еще и сериал об Айртоне Сенне.

Как сообщает издание, новый сериал будет называться One, над сценарием работают Марк Фергус и Хоук Остби, номинированные на премию Оскар за картину Дитя человеческое.

Продюсером будущего шоу, а также исполнительницей главной роли станет звезда Звездных войн и Вселенной Стивена Хокинга Фелисити Джонс. По сюжету она будет владелицей выдуманной команды.

Ранее также сообщалось, что Ред Булл заблокировал переход Юки Цуноды в другую команду.

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