iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Amazon работает над сериалом о Формуле-1 со звездой Звездных войн в главной роли

Успех шоу от Netflix не дает спокойно спать другим студиям.
Сегодня, 00:51
Фелисити Джонс / Getty Images
Фелисити Джонс / Getty Images

Amazon MGM Studios работает над новым сериалом по Формуле-1, пишет Variety.

Похоже, корпорация решила попытаться повторить успех Netflix, который уже несколько лет выпускает документальное шоу Drive to survive, а недавно выпустил еще и сериал об Айртоне Сенне.

Как сообщает издание, новый сериал будет называться One, над сценарием работают Марк Фергус и Хоук Остби, номинированные на премию Оскар за картину Дитя человеческое.

Продюсером будущего шоу, а также исполнительницей главной роли станет звезда Звездных войн и Вселенной Стивена Хокинга Фелисити Джонс. По сюжету она будет владелицей выдуманной команды.

Ранее также сообщалось, что Ред Булл заблокировал переход Юки Цуноды в другую команду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Каррагер - о Тренте: Речь идет о его наследии в Ливерпуле Каррагер - о Тренте: Речь идет о его наследии в Ливерпуле
Аутсайдер чемпионата почти отобрал очки у Ювентуса Аутсайдер чемпионата почти отобрал очки у Ювентуса
Слот: Я считаю, сегодня мы могли забить еще больше Слот: Я считаю, сегодня мы могли забить еще больше
Одноклубник Довбика поднялся в топ-3 необычного рейтинга Одноклубник Довбика поднялся в топ-3 необычного рейтинга
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира
Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: третий этап Кубка мира в Анси завершится мужским и женским масс-стартами
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур поднялись, Байндль упала
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Кипр и Швеция пошли в отрыв от Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Приходько
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на этапе Кубка мира в Анси
просмотров

Последние новости

Формула 100:51
Amazon работает над сериалом о Формуле-1 со звездой Звездных войн в главной роли
Европа00:19
Каррагер - о Тренте: Речь идет о его наследии в Ливерпуле
Вчера, 23:48
Европа23:48
Аутсайдер чемпионата почти отобрал очки у Ювентуса
Европа23:25
Слот: Я считаю, сегодня мы могли забить еще больше
Европа22:39
Одноклубник Довбика поднялся в топ-3 необычного рейтинга
Европа21:40
Постекоглу: Надо отдать должное Ливерпулю, они были слишком хороши
Европа20:59
Мбаппе: Моя адаптация завершена
Европа20:30
2+2 от Салаха помогли Ливерпулю разгромить Тоттенхэм
Европа19:58
Салах установил уникальный рекорд АПЛ
Европа19:39
Аморим прокомментировал разгромное поражение в матче против Борнмута
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK