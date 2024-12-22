Ред Булл заблокировал переход Цуноду в другую команду
У японца было немало предложений.
Пилот Рейсинг Буллз Юки Цунода мог покинуть структуру Ред Булл, увтерждает as-web.
В японской прессе утверждается, что еще в начале 2024 года сразу несколько команд предлагали контракты пилоту.
Альпин, Заубер и Хаас были готовы предложить Цуноде долгосрочные соглашения, однако Ред Булл отказался отпускать своего гонщика.
В итоге все три команды взяли себе молодых пилотов на следующий сезон, а "быки" снова оставили японца в сестринской команде.
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