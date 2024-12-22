Ред Булл заблокировал переход Цуноду в другую команду

У японца было немало предложений.

Пилот Рейсинг Буллз Юки Цунода мог покинуть структуру Ред Булл, увтерждает as-web.

В японской прессе утверждается, что еще в начале 2024 года сразу несколько команд предлагали контракты пилоту.

Альпин, Заубер и Хаас были готовы предложить Цуноде долгосрочные соглашения, однако Ред Булл отказался отпускать своего гонщика.

В итоге все три команды взяли себе молодых пилотов на следующий сезон, а "быки" снова оставили японца в сестринской команде.

С полным составом пелотона на сезон-2025 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!